Ariano: detriti in strada e un albero caduto nella vicina scarpata L'appello dei residenti di Viggiano

Detriti in strada e un albero caduto nella vicina scarpata. Dallo scorso 18 agosto, pomeriggio in cui c'è stata una tempesta di pioggia ad Ariano Irpino e nei comuni limitrofi, tutto è rimasto fermo al palo.

"Non si è visto nessuno, neppure per verificare il da farsi e soprattutto pulire un piccolo tratto di strada".

La segnalazione comprensibile ci arriva da chi percorre ogni giorno questa strada che porta a località Viggiano e al popoloso rione del piano di zona, noto come i grattacieli.

Viene rivolto un appello a chi di competenza ad intervenire al più presto per mettere in sicurezza la strada e rumuovere l'albero caduto, attualmente adagiato in un terreno.

Sempre a Viggiano, sul versante opposto, nel quartiere dei 78 alloggi gli abitanti attendono notizie in merito all'avvio dei lavoro di ristrutturazione degli edifici e il rifacimento della strada che versa davvero in condizione poco agevoli.