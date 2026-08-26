150mila euro per il Concertone: Festa scrive alla Commissione Trasparenza Secondo Festa sono fondi destinati agli eventi turistici di rilevanza internazionale

"150mila euro destinati dalla Regione Campania al Comune di Avellino per eventi turistici di rilevanza internazionale e culturale sono stati utilizzati per finanziare il concertone di Ferragosto con i The Kolors". È quanto sostiene il consigliere comunale ed ex sindaco Gianluca Festa, che annuncia di aver investito della questione la Commissione Trasparenza della Regione Campania.

Secondo Festa, il contributo regionale era finalizzato a promuovere il turismo attraverso iniziative culturali con una vocazione internazionale. «L'amministrazione che dice di voler puntare sulla cultura – afferma – ha invece organizzato il circoletto Summer Festival, un'iniziativa ad appannaggio di pochi, degli amici degli amici, quelli del circoletto ristretto".

L'ex sindaco contesta in particolare l'utilizzo delle risorse per il concerto di Ferragosto, mettendo in discussione la coerenza della spesa con le finalità del finanziamento. "Il concerto dei The Kolors rappresenta davvero un evento culturale internazionale"?, chiede.

Per questo motivo, spiega, ha posto la stessa domanda alla Commissione Trasparenza della Regione Campania. "Al di là di un nullaosta politico ottenuto dal Comune di Avellino – conclude – sarà importante capire se esista una reale coerenza nell'utilizzo di queste somme rispetto agli obiettivi per cui erano state assegnate".