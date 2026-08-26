"Vino, castelli e borghi per costruire una nuova offerta enoturistica irpina" Monito del sindaco di Montefredane, Ciro Aquino

Sarà presentato domani, giovedì 27 agosto alle ore 11.00, presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino, il progetto “Irpinia Wine & Castles – Vino, territori, borghi e nuove esperienze enoturistiche”, promosso dal gruppo T.I.E.S. Irpinia con il patrocinio della Provincia di Avellino e del Comune di Montefredane.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sviluppare un modello di turismo esperienziale e sostenibile capace di mettere in rete il patrimonio vitivinicolo, i castelli, i borghi, la cultura, il paesaggio, l’enogastronomia e l’accoglienza del territorio irpino.

La conferenza stampa sarà aperta dai saluti istituzionali del presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone. Interverranno il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, e Fernanda Ruggiero, consulente per i nuovi turismi, docente T.I.E.S. e promotrice del progetto.

"L’Irpinia possiede tutte le caratteristiche per diventare una destinazione enoturistica riconoscibile e competitiva - dichiara il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino -. Dobbiamo superare la frammentazione e costruire una proposta unitaria che colleghi le nostre produzioni vitivinicole di eccellenza ai castelli, ai borghi, ai paesaggi e alle tradizioni locali. “Irpinia Wine & Castles” va esattamente in questa direzione, trasformando il patrimonio culturale e produttivo del territorio in esperienze autentiche per i visitatori e in nuove opportunità di sviluppo per le comunità".

"Montefredane - prosegue Aquino - è uno dei territori più rappresentativi dell’areale del Fiano di Avellino Docg e vuole svolgere un ruolo attivo nella costruzione di percorsi capaci di valorizzare le cantine, le aziende, le professionalità dell’accoglienza e l’identità dei nostri borghi. L’enoturismo può generare economia, occupazione e nuove occasioni per i giovani, contribuendo nello stesso tempo a contrastare lo spopolamento delle aree interne".

Alla presentazione offriranno il proprio contributo Celia Cipolletta, architetto e Wine Designer; Teobaldo Acone, ambasciatore dell’Associazione Città del Vino; Antonio Del Franco, sommelier e docente T.I.E.S.; Roberto Vito Gerardo, webmaster, formatore IA e docente T.I.E.S.; e Roberto Formato, esperto in strategie di sviluppo turistico.

Il gruppo T.I.E.S. Irpinia è composto da Iolanda Barbato, Antonietta Carluccio, Maria Rosaria Conte, Valentina D’Ambrosio, Sara Gaita, Serena Gaita e Alessia Mauriello, professioniste impegnate nei settori dell’accoglienza, dell’enoturismo, dell’enogastronomia, dell’animazione territoriale e della valorizzazione delle produzioni vitivinicole irpine.

Al termine della conferenza si terranno un buffet enogastronomico e una degustazione, dedicati alle Terre del Fiano di Montefredane e alle eccellenze gastronomiche dell’Irpinia: un’occasione per incontrare il territorio attraverso i suoi sapori, i suoi vini e la sua identità produttiva.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.