Rocca San Felice: oltre 2000 bambini a lezione di sicurezza stradale In campo l'associazione italiana familiari e vittime della strada guidata da Anna Diglio

Successo a Rocca San Felice per l’ultimo appuntamento della campagna estiva 2026 dell’associazione italiana familiari e vittime della strada guidata da Anna Diglio.

"È stato un percorso estivo impegnativo, che ci ha visto coinvolgere numerosi comuni e incontrare più di 2.000 bambini. Un percorso intenso, durante il quale abbiamo sfidato anche il grande caldo, senza mai fermarci, con l’obiettivo di promuovere la sicurezza stradale e diffondere una vera cultura della prevenzione.

Un’importante giornata di sensibilizzazione che ha visto la presenza dell’assessore alla viabilità Pasquale Macchia Grati.

"Un sentito ringraziamento al sindaco Guido Cipriani, a Carmen Indaco e a tutte le forze dell’ordine presenti, in particolare al maresciallo Giulio Di Vito e al comandante della compagnia Rudi Chieffo, per la preziosa collaborazione e per la grande sensibilità dimostrata verso la sicurezza stradale e la tutela dei più giovani.

Un ringraziamento speciale va inoltre a tutti i volontari, agli operatori dei campi estivi e alla Croce Rossa Italiana di Avellino, per la loro preziosa presenza, disponibilità e collaborazione, fondamentali per la riuscita dell’iniziativa.

Grazie al Comune di Rocca San Felice per aver aderito al nostro progetto e a tutti coloro che, con il proprio impegno, hanno contribuito alla realizzazione di questa importante giornata.

Concludiamo questa campagna estiva con la consapevolezza che il lavoro da fare è ancora tanto, ma anche con la soddisfazione di aver portato il nostro messaggio a più di 2.000 bambini.

Continuiamo insieme a diffondere una cultura della prevenzione, della responsabilità e del rispetto delle regole, perché la sicurezza stradale si costruisce partendo proprio dai nostri bambini e dai nostri ragazzi".

Il prossimo appuntamento è per sabato 29-08-26 ore 20.00 a Montesarchio con la partecipazione dell AIFVS al convengono dal titolo flair play il fenomeno fallo in pista.