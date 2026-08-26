Incidente tra due tir, Raccordo Salerno-Avellino bloccato per ore Code chilometriche per ore in direzione Avellino e direzione Salerno

Sta tornando lentamente alla normalità il traffico sul raccordo autostradale Avellino-Salerno dopo l'incidente che stamattima, intorno alle otto, ha coinvolto due mezzi pesanti. Nel corso di un sorpasso avvenuto in un tratto in leggera discesa tra gli svincoli di Fisciano e Montoro, in direzione Avellino, i due mezzi si sono tamponati capovolgendosi entrambi sulla carreggiata.

Al momento, in direzione sud, l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Montoro. Le attività di rimozione dei veicoli e dei carichi dispersi per lo sgombero del piano viabile procedono allo scopo di permettere il ripristino della regolare circolazione il prima possibile.

Il raccordo chiuso, la rabbia degli automobilisti

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, a cui hanno provveduto le squadre dell'Anas e pattuglie della Polstrada, il raccordo è stato chiuso al traffico con uscita obbligatoria a Fisciano in direzione Nord e a Montoro in direzione Sud. Si sono formate code chilometriche a partire dalla barriera di Salerno. I due autisti sono rimasti feriti senza gravi conseguenze. Sul luogo dell'incidente sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.