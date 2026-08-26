Poste italiane: inizio lavori Polis negli uffici di Mirabella Eclano e Quindici Ecco tutte le informazioni

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Mirabella Eclano è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio di Passo di Mirabella, in via Amedeo Maiuri, 4, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

Stesso discorso per Quindici, sempre in Irpinia. Anche qui in programma interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio di Lauro, in via Roma, 1, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.