La speranza è finita: è Oreste Sebastiano, l'uomo ritrovato morto a Vieste La conferma ufficiale è arrivata dopo il riconoscimento della salma da parte dei familiari

La speranza è finita. Non ci sono più dubbi. E' Oreste Sebastiano purtroppo l'uomo trovato senza vita nelle acque del Gargano, a Vieste, nella zona di "Punta Lunga", lungo la litoranea che collega Pizzomunno a Peschici. La sua fiat punto ritrovata parcheggiata nelle vicinanze dalla polizia locale diretta dal comandante Caterina Ciuffreda.

La conferma ufficiale è arrivata solo dopo il riconoscimento della salma da parte dei familiari tra lacrime e profondo dolore. Ed è per questo motivo, nel rispetto dei familiari e persone care ad Oreste che pubblichiamo solo ora la triste notizia pur avendo avuto già la conferma del decesso dalla serata di ieri.

Ad ufficializzare la notizia sui social Antonio Ardoino Bikers.

"Alle ore 11:00 del 26 Agosto è stato identificato il corpo ritrovato a Vieste il 24 Agosto 2026 alle ore 21:00, dai familiari di Oreste Sebastiano e dal vice presidente del moto touring irpino Gerardo Ianniciello. Purtroppo il corpo ritrovato è di Oreste. Vorrei fare una precisazione per evitare equivoci.

IL DECESSO NON È ASSOLUTAMENTE DOVUTO DA UN ATTO VOLONTARIO, MA A CAUSA DI UN MALORE. FAI BUON VIAGGIO FRATELLONE".

A recuperarlo, a pochi metri dal bagnasciuga a circa tre chilometri dal centro abitato è stata la capitaneria di porto diretta dal comandante Domenico Rega. A fare la triste scoperta, un bagnino che dopo aver notato un'ombra scura nell'acqua accanto ad una boa aveva subito allertato le forze dell'ordine.

Sia il medico del 118 e che il medico legale che ha effettuato l'ispezione cadaverica hanno confermato la morte per annegamento, con penetrazione di acqua nei polmoni a causa probabilmente di un malore. Il referto parla di arresto cardiocircolatorio. Oreste era in acqua in costume dopo aver lasciato sulla spiaggia gli infradito. Tutto appare chiaro agli inquirenti, i quali non hanno ritenuto necessario effettuare l'autopsia sul corpo del giovane, disponendo la restituzione della salma ai familiari per lo svolgimento dei funerali.

Il 48enne di Ariano Irpino, Oreste Sabastiano, aveva fatto perdere le sue tracce da domenica scorsa dopo essersi diretto in Puglia per motivi al momento sconosciuti.

La sua fiat punto era stata immortalata poco dopo le 10.30 da una telecamera allo scalo di Savignano Irpino, la sosta successiva in un bar all'altezza di Montaguto per poi proseguire il suo viaggio verso la zona del Gargano, dove mai nessuno avrebbe mai immaginato il triste epilogo.

Dolore ad Ariano Irpino, dove Oreste era molto conosciuto e stimato per le sue capacità professionali nel settore informatico.