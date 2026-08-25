Commerciante arianese scomparso nel nulla: ricerche nel foggiano Una telecamera ha immortalato il suo viaggio in direzione Puglia

Si cerca nel foggiano ed in modo particolare nelle località del Gargano Oreste Sebastiano, il 48enne di Ariano Irpino, di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa.

Nel pomeriggio l'alert tra Manfredonia, Margherita di Savoia e Vieste da parte di colleghi motociclisti pugliesi attivatisi sin da subito.

Il commerciante arianese, particolarmente esperto di computer è stato immortalato da una telecamera preziosissima collocata allo scalo di Savignano, crocevia dei collegamenti tra Campania e Puglia poco dopo le 10.30 di domenica scarsa. E' da qui che è iniziato il suo viaggio solitario alla guida di una punto grigia lungo la statale 90 delle puglie in direzione Foggia,

Da stamane la prefettura di Avellino ha attivato il piano di ricerca per persone scomparse. Ecco la nota ufficiale.

"A seguito di una denuncia di scomparsa presentata nel pomeriggio di ieri presso la stazione dei carabinieri di Ariano Irpino di un uomo classe 1978, ivi residente, allontanatosi volontariamente con mezzi propri nella giornata di domenica 23 agosto us, la Prefettura di Avellino ha immediatamente attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, dando avvio alle procedure di coordinamento previste.

Nella giornata odierna si è inoltre tenuta una prima riunione di coordinamento, finalizzata a condividere le informazioni disponibili e assicurare il raccordo tra le forze dell’ordine e gli altri soggetti istituzionali coinvolti.

Al momento, gli accertamenti info investigativi proseguono senza soluzione di continuità, sulla base degli elementi acquisiti. La Prefettura continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione delle attività, assicurando il necessario coordinamento tra tutti gli organismi impegnati nelle ricerche".