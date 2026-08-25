Tenta di introdurre droga in carcere ad Ariano: arrestata operatrice sanitaria Un grave episodio è stato sventato all’interno del penitenziario arianese

Un grave episodio è stato sventato all’interno del carcere di Ariano Irpino grazie alla prontezza e all'alto livello di attenzione del corpo di polizia penitenziaria.

I fatti

Nel primo pomeriggio di oggi, gli agenti di polizia penitenziaria della casa circondariale di Ariano Irpino, coordinati dal comandante del reparto, hanno arrestato un’operatrice sanitaria in servizio nella struttura.

La scoperta

La donna è stata sorpresa mentre tentava di introdurre diversi quantitativi di sostanze stupefacenti, nello specifico hashish e cocaina, destinata ai detenuti.

Il fiuto

L’operazione si è conclusa con successo anche grazie al fondamentale contributo delle unità cinofile della polizia penitenziaria, che hanno segnalato la presenza della sostanza illecita durante le fasi di accesso.

Un’ulteriore perquisizione ad opera degli agenti di polizia penitenziaria e stata effettuata presso il domicilio dell’indagata, dove sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti. La donna è stata trasferita nel carcere di Benevento.

Il Gau Uil Fp elogia la polizia penitenziaria

La segreteria Gau Uil Fp polizia penitenziaria di Ariano Irpino esprime vivo compiacimento e profonda gratitudine agli agenti coinvolti nell'operazione ed al comandante del reparto , per l’ottimo acume investigativo la professionalità e lo scrupolo dimostrati.

Tali operazioni sono estremamente importanti in quanto permettono di smantellare pericolosi canali di traffico che potrebbero compromettere la sicurezza all’intero dell’istituto. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti di rito da parte delle autorità competenti per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità collegate