Avellino notte da incubo: cappa umidità all'89%. Miracolo Laceno: 9°C all'alba Sull'Altopiano del Laceno termometro in discesa all'alba

Notte da incubo quella che hanno trascorso i cittadini campani del 26 agosto, con tasso di umidità al di sopra dell'80 per cento fino all'alba che ha reso impossibile il sonno a chi non ha a disposizione un condizionatore d'aria. Il dettaglio dell'umidità alle stelle è stato riportato, con accurati dettagli, anche dalla pagina social "Meteo Campania".

La cappa di uminidtà ha avvolto la Campania

Si tratta della cappa di umidità più alta registrata in questo mese di agosto. Il tasso di umidità che ha avvolto Napoli in questa notte da incubo, con un massimo dell'83% viene superato nelle altre città della Campania con Avellino che ha toccato l'88% e la città di Benevento che ha raggiunto il picco con 92% di umidità durante la scorsa notte. A Salerno il tasso è stato di 81% mentre a Caserta del 75%.

Sull'Altopiano del Laceno 99% di umidità ma 7°C

Sempre sulla pagina social di Meteo Campania c'è un post ad hoc dedicato all'Altopiano del Laceno dove in netta controtendenza con le temperature sahariane registrate in tutta Italia, alle ore 7 di questa mattina si registravano 7°C. "E POI C'E LACENO che si SVEGLIA con 9 gradi alle ore 7 di questa mattina con un tasso dell'umidità del 99%, insomma un miracolo!", si legge nel post condiviso da centinaia di utenti del social.