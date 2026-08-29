De Blasio: "Più attenzione al ruolo decisivo dei dirigenti politiche sociali" In Irpinia esperti di welfare a confronto

E’ certamente uno tra gli appuntamenti più importanti nell’ambito del sociale in regione Campania.

Esperti del settore, dirigenti e coordinatori degli Ambiti sociali territoriali, rappresentanti istituzionali e soggetti del Terzo settore si ritroveranno per due giorni nel suggestivo borgo di Montefusco in Irpinia per discutere di come “Gestire le politiche sociali” l’11 e il 12 settembre 2026.

L’evento promosso e organizzato dall’associazione dei dirigenti pubblici delle politiche sociali, Adips Campania, si propone di offrire momenti di confronto, di condivisione di esperienze e pratiche lavorative in particolare per i dirigenti e coordinatori degli Ats e di incoraggiare anche processi di cambiamento e miglioramento dele azioni di welfare locale.

"Siamo fortemente convinti della necessità di non interrompere e anzi di rilanciare con maggiore determinazione lo sforzo di strutturazione del sistema pubblico di welfare sui territori provinciali della Campania - dichiara Carmine De Blasio, presidente di Adips Campania. Siamo inoltre consapevoli che dentro una visione collettiva, che vede coinvolti i sindaci e gli amministratori locali, i soggetti attivi del Terzo Settore, la Regione e i livelli centrali, un ruolo decisivo è quello dei responsabili della gestione delle politiche sociali, i direttori dei consorzi e i coordinatori degli Uffici di Piano. Una nuova mentalità tecnica è necessaria. Capace di combinare competenze e professionalità insieme ad una adeguata consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità".

Adips Campania è la prima associazione in Italia che riunisce i dirigenti e irresponsabili pubblici delle politiche sociali. Si è formalmente costituita in Campania nel 2025 su iniziativa di quattro soci fondatori, dirigenti pubblici delle politiche sociali.

Aggregare i responsabili delle politiche sociali dei territori della Campania rappresenta oggi più che mai un obiettivo perseguibile. In particolare, negli ultimi anni una serie di eventi hanno rapidamente contribuito a cambiare il volto del welfare locale. Più risorse finanziarie, più risorse umane più ambiti di intervento hanno fissato i presupposti per il passaggio sostanziale dalle politiche sociali “a progetto” alle politiche sociali “di servizi".

"Inevitabilmente una rinnovata responsabilità gestionale si impone per orientare, guidare e gestire questo processo di cambiamento. Allo stesso modo si impone il passaggio dai “coordinatori a progetto” ai “dirigenti dei servizi e delle politiche” per le fasce fragili della popolazione.

Il nostro profilo professionale assume dunque una funzione cruciale nel cambiamento. Anzi è a partire da qui, a partire da noi che il cambiamento riesce a vedere una prospettiva, una possibilità.

Mettersi insieme. Associarsi diventa adesso un bisogno, una concreta necessità per non interrompere il corso delle cose. Per trovare e dare il sostegno reciproco, quando e dove serve.

Per sentirsi rappresentati e presenti dove occorre nei luoghi del confronto pubblico e nelle sedi del dibattito istituzionale".

L’associazione si propone anche come il terreno sul quale realizzare nel concreto, nei fatti quella idea di comunità di pratica che consente di conoscere, di comprendere, di suggerire, di imparare vicendevolmente.