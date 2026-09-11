"Un tuffo. Di me, di Giacomo, dell'Inicnam": la presentazione ad Avellino Domenica 20 settembre, alle ore 18.15, al Circolo della Stampa

Domenica 20 settembre, alle ore 18.15, al Circolo della Stampa di Avellino, sarà presentato il libro "Un tuffo. Di me, di Giacomo, dell'Inicnam", scritto da Federico Renzulli. L'opera ricorda Giacomo Del Mauro, uno dei più grandi atleti irpini della provincia di Avellino, e del rapporto con l'autore rimarcando anche la storia dell'Inicnam, la squadra di pallamano.

La descrizione del libro

"Nell'Avellino degli anni 1970/80 Giacomo Del Mauro, atleta impareggiabile, è sfortunato protagonista di un grave incidente. Si racconta del suo forte rapporto coll'autore, di quei giorni, dell'impatto che le vicende hanno sull'Inicnam, squadra di pallamano nella quale lui milita, di cui se ne tratteggia la storia. Si narra dell'ingresso in squadra di Giacomo, dell'incidente, degli stati d'animo vissuti dall'autore, del ritorno dall'ospedale dell'amico tetraplegico e del suo reinserimento nel gruppo, dell'impatto che ciò comporta in ambito sportivo e personale per le persona a lui vicine. Dal terremoto ai momenti più rilevanti nella storia dell'Inicnam, fino alla scomparsa di Giacomo, il racconto prosegue dando brevemente conto dell'attività sportiva della squadra fino ai giorni nostri. A corredo tante foto, un elenco delle iniziative intraprese in memoria di Giacomo, uno delle persone che hanno contribuito alla storia dell'Inicnam, un personale riepilogo di fatti caratterizzanti la storia di Avellino e dell'Italia in quegli anni".