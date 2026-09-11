Arrestato commerciante di Avellino: cocaina e hashish trovati in negozio e casa Commerciante di Avellino arrestato dalla Squadra Mobile: sequestrate 18 bustine di cocaina e oltre 90 grammi di hashish tra negozio e abitazione

Un commerciante 50enne di Avellino, titolare di un'attività nel centro cittadino, è stato arrestato dalla Squadra Mobile dopo il ritrovamento di cocaina e hashish durante una perquisizione. Altri due arresti sono stati eseguiti a Lauro nell'ambito dei controlli contro lo spaccio di droga.

Un commerciante di Avellino di 50 anni, titolare di un'attività nel centro cittadino, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali condotte dalla Polizia di Stato, che nelle ultime ore ha eseguito complessivamente tre arresti tra Avellino e Lauro.

Sequestro di droga nel negozio e nell'abitazione

L'indagine è partita da un controllo effettuato all'interno dell'attività commerciale gestita dall'uomo. Dopo gli accertamenti iniziali, gli agenti hanno esteso la perquisizione anche alla sua abitazione.

Nel corso delle operazioni sono state sequestrate: 18 bustine di cocaina per un peso complessivo di 12,8 grammi lordi; 90,03 grammi lordi di hashish.

Al termine delle verifiche, il cinquantenne è stato arrestato in flagranza di reato e posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Altri due arresti a Lauro

Nella stessa operazione di contrasto allo spaccio, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro ha arrestato in flagranza due uomini, di 36 e 52 anni, entrambi residenti a Nola.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, i due sono stati trovati in possesso di due dosi di cocaina e crack, circostanza che ha portato all'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Indagini coordinate dalle Procure di Avellino e Nola

Le attività di polizia giudiziaria sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino per il primo arresto e dalla Procura della Repubblica di Nola per quello eseguito dal Commissariato di Lauro.

Come previsto dalla legge, la Polizia ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti innocenti fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.