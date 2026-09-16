Avellino, case e ospedali di comunità: lavori ultimati anche a Viale Italia A breve nella struttura di Viale Italia potrebbe ritornare i medici, manca il via libera dell'Asl

di Paola Iandolo

La Regione Campania ha certificato l’avvenuto completamento delle dieci case di comunità previste in Irpinia, ratificando l’ultima arrivata di Moschiano. Anche i tre ospedali di comunità sui quattro previsti ad Avellino, Monteforte Irpino e ad Ariano Irpino, sono ormai completi e pronti ad operare, mentre ci vorranno altre settimane invece per Moschiano.

Gli ultimi step

In via Colombo ad Avellino sono state montate a fine agosto scorso le insegne della casa e dell’ospedale di comunità che l’Asl ha realizzato con i fondi del PNRR salute. Se l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino ufficializzerà nelle prossime ore la data, dalla prossima settimana torneranno nell’ex ospedale di Viale Italia, i medici dopo 16 anni dal trasferimento a Contrada Amoretta dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati. La sede storica di viale Italia tornerà operativa.

La riorganizzazione della zona

Nel frattempo, si attende l’avvio del confronto tra Asl e Comune di Avellino sul riassetto urbanistico della zona, dopo che la parziale demolizione e ricostruzione del vecchio ospedale avrà liberato una grande area di sedile tra via Colombo e viale Italia. Il progetto è finanziato con 17 milioni di euro, garantiti dal Ministero della Salute attraverso la Regione Campania.