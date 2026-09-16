Cervinara, disinfestazione adulticida sul territorio comunale: i consigli utili

di Paola Iandolo
Cervinara: in programma una nuova disinfestazione adulticida prima dell’alba di domani. Alle quattro del mattino di domani, giovedì 17 settembre, su tutto il territorio comunale di Cervinara, è in programma una disinfestazione adulticida, a cura della ditta incaricata dall’ASL Avellino per la sanificazione ambientale della zona. A renderlo noto il consigliere comunale delegato, Vincenzo Amaro anche sui canali social dell'ente comunale della Valle Caudina.
Le raccomandazioni utili
Come già accaduto in alcune occasioni, si invitano i cittadini a rispettare le seguenti indicazioni: tenere porte e finestra chiuse al passaggio delle macchine operatrici; non lasciare biancheria o alimenti all’esterno delle abitazioni durante i trattamenti di irrorazione, non sostare in prossimità dei mezzi di irrorazione. Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione.