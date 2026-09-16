Avellino, incidente tra auto e moto, ferito un centauro

Incidente stradale nel pomeriggio in Piazza San Francesco, nei pressi della chiesa del Cuore Immacolato di Maria, ad Avellino. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate all'incrocio, richiamando l'attenzione di numerosi residenti e passanti.
Ad avere la peggio è stato il passeggero del mezzo a due ruote, soccorso immediatamente dal personale sanitario del 118 dell'ospedale "San Giuseppe Moscati". Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.
Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale di Avellino, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. L'episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine.