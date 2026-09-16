Avellino, incidente tra auto e moto, ferito un centauro Incidente nel pomeriggio in Piazza San Francesco, nei pressi della chiesa del Cuore Immacolato

Incidente stradale nel pomeriggio in Piazza San Francesco, nei pressi della chiesa del Cuore Immacolato di Maria, ad Avellino. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate all'incrocio, richiamando l'attenzione di numerosi residenti e passanti.

Ad avere la peggio è stato il passeggero del mezzo a due ruote, soccorso immediatamente dal personale sanitario del 118 dell'ospedale "San Giuseppe Moscati". Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale di Avellino, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. L'episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine.