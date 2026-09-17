Avellino, domani i funerali del vicecomandate Sullo: Petitto: ho perso un amico Il dolore del conigliere Petitto: Ciao Mimmo che la terra ti sia lieve

Dolore e cordoglio in tutta Avellino e provincia per la morte improvvisa del vicecomandante della Polizia Municipale, Domenico Sullo. i funerali si terranno domani alle ore 16 nella chiesa di San Lorenzo a Castelvetere. Il corteo funebre partirà dalla casa funeraria di Torrette di Mercogliano lle ore 15.30. Mimmo Sullo lascia la moglie Annarita Nittori, la sorella Maira, la suocera Pina, i cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.

Il dolore di Livio Petitto

"Ci sono persone che, quando se ne vanno, lasciano un vuoto che nessun ruolo può raccontare fino in fondo - ricorda commosso Livio Petitto -. Mimmo Sullo per me era questo. Era un amico, prima ancora che un uomo dello Stato. Una persona perbene, dal garbo e dal sorriso sempre pronti, un punto di riferimento per tanti e un servitore della sua città. La notizia della sua improvvisa scomparsa mi addolora profondamente. Avellino perde un uomo che ha dato tanto alla comunità, io perdo un amico.

A Mimmo voglio dire semplicemente grazie. Per quello che ha fatto, ma soprattutto per l’uomo che è stato.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi colleghi della Polizia Municipale, giunga il mio abbraccio più sincero.

Ciao Mimmo. Che la terra ti sia lieve. Mi mancherai.". Così il consigliere regionale Livio Petitto.

