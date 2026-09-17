Ariano: ci mancava solo il mercatino dell'usato accanto alle ecoisole Benvenuti in contrada Stratola

Antonio De Gruttola è uno dei tanti cittadini modello, che osserva e comprensibilmente di indigna nel vedere in strade e segnalarci (e per questo lo ringraziamo, come a lui a tanti altri), situazioni assurde di inciviltà.

Quella di stamane ci mancava. La foto è stata scattata da Antonio in località Stratola ad Ariano Irpino, non nuova ad episodi del genere.

"Abbiamo anche il mercatino dell'usato, non ci facciamo mancare nulla". C'è chi ha pensato bene di lasciare giacca, pantaloni e borsa sulla recinzione dell'ecoisola. In passato c'è chi ha depositato anche suppellettili e abbandonato cani e gatti, in questo stesso punto. "Sarà anche un gesto generoso per chi è in difficoltà, ma non è questo il modo".

Domenica scorsa stesso scenario, anche se per la verità accade quotidianamente, in contrada Manna. Ma la mamma del deposito selvaggio di rifiuti è infinita. A Vallone di Vallo come denunciato ieri da Angelita Ciccone si sta superando davvero ogni limite.