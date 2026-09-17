"Sorriso, serietà e rispetto. Addio caro Mimmo Avellino non ti dimenticherà mai" Il cordoglio del sindaco di Avellino per la morte del vicecomandante Domenico Sullo

Il Sindaco di Avellino, a nome personale, dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità cittadina, esprime il più profondo e sentito cordoglio per l'improvviso decesso del Vicecomandante della Polizia Municipale Domenico Sullo. «Con la sua prematura scomparsa – dichiara il primo cittadino – la nostra città perde non soltanto un servitore dello Stato esemplare, ma un punto di riferimento insostituibile per il Corpo della Polizia Locale e per tutti i cittadini di Avellino. Nel corso degli anni, ha interpretato il proprio ruolo con straordinaria dedizione, altissimo senso del dovere, professionalità e una non comune umanità, affrontando ogni giorno le complessità del territorio sempre in prima linea.

Un Esempio per Avellino, uomo delle istituzioni

Mimmo era un uomo profondamente legato alle istituzioni, alla sua divisa e alla città. Ma era anche una persona capace di alleggerire i momenti più difficili con una sottile ironia che non mancava mai, neppure quando il lavoro diventava più pressante. Il suo sorriso, la sua disponibilità al confronto e il rispetto con cui si rapportava a cittadini e colleghi resteranno un esempio per tutti noi. Avellino non lo dimenticherà mai. Mimmo era un uomo buono.

Lutto istituzionale cittadino

In questo momento di profondo dolore, l’Amministrazione si stringe in un caloroso abbraccio alla famiglia, ai colleghi del Comando di Polizia Municipale e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane e professionali». In segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del Vicecomandante Sullo, il Sindaco, gli Assessori e l'intera Amministrazione comunale non prenderanno parte ad alcun evento istituzionale o pubblico in programma nella giornata di oggi.

Il ricordo dell'Assessore Cipriano

"Una persona onesta, perbene, concreta, disponibile. Un uomo mite che conosceva il valore della conciliazione, della moderazione. Un funzionario pubblico di rara statura. Ci sarebbero ancora tanti aggettivi per descrivere Mimmo Sullo, un vero servitore dello Stato e della sua città.

La sua improvvisa scomparsa lascia disorientati tutti noi, tutti coloro che hanno lavorato con lui, tutti coloro che lo hanno amato. Addio caro Mimmo. Avellino perde un riferimento solido e costante. Mi mancheranno i tuoi consigli e la tua presenza rassicurante."



Iacovacci: ho perso un amico

Fino a pochi giorni fa ci sentivamo per lavoro, come sempre. Oggi, invece, mi ritrovo a salutare un amico, prima ancora che l’uomo delle Istituzioni che ho conosciuto e stimato. La scomparsa di Mimmo Sullo mi lascia un dolore profondo e un vuoto difficile da spiegare.

Questa foto, scattata durante la processione dell’Assunta del 15 agosto, racconta uno degli ultimi momenti pubblici vissuti insieme. Mimmo era lì, con la sua divisa, con la discrezione e il senso del dovere che lo hanno accompagnato per tutta la vita. Era il Vicecomandante della Polizia Municipale, ma soprattutto una persona leale, generosa e sempre pronta ad esserci.

Ho avuto il privilegio di conoscerlo da vicino, di condividere con lui il lavoro quotidiano e tante responsabilità. Dietro quella professionalità esemplare c’era un uomo capace di strappare un sorriso anche nelle giornate più difficili, con un’ironia mai invadente e una straordinaria umanità.

Ciao Mimmo. Avellino perde un grande servitore delle istituzioni, io perdo un amico.

Un abbraccio sincero alla tua famiglia e a tutti i colleghi del Comando di Polizia Municipale.





