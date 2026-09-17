Castel Baronia, cresce la "Tana dei lupetti": nuovi servizi per le famiglie Dal nido del mattino alle attività pomeridiane

Dal nido del mattino alle attività pomeridiane: baby parking e centro polifunzionale per accompagnare bambini e famiglie in un percorso di crescita, gioco e nuove opportunità.

A Castel Baronia in Irpinia, si continua ad investire sui servizi dedicati ai più piccoli e, soprattutto, sulle esigenze delle famiglie.

La "Tana dei lupetti" si arricchisce di nuove opportunità: oltre alla frequenza del nido durante la mattina, grazie alla cooperativa sociale Giglio saranno attivati anche servizi pomeridiani pensati per rispondere alle diverse necessità di bambini, genitori e famiglie.

BABY PARKING SERVIZIO POMERIDIANO

Un servizio rivolto ai genitori impegnati in attività lavorative o in altri impegni, che potranno contare sull’accoglienza dei propri bambini anche nella fascia pomeridiana, successivamente alla frequenza del nido, con orario da concordare con la famiglia.

CENTRO POLIFUNZIONALE

Uno spazio dedicato al pomeriggio, con laboratori, attività educative e ricreative, momenti di socializzazione e particolare attenzione anche al supporto nello svolgimento dei compiti scolastici.

Un ampliamento importante, perché significa offrire alle famiglie più flessibilità e più servizi, creando a Castel Baronia un punto di riferimento che accompagna i bambini non soltanto durante le ore del nido, ma anche nel pomeriggio.

La Tana dei lupetti diventa così sempre più uno spazio di crescita, relazione, gioco e apprendimento: un luogo dove i bambini possono stare insieme, imparare, divertirsi e vivere nuove esperienze.

E per un piccolo paese come il nostro, ogni servizio dedicato alle famiglie rappresenta qualcosa di prezioso.

Perché sostenere le famiglie significa anche creare le condizioni perché possano scegliere di vivere, lavorare e crescere i propri figli a Castel Baronia.

Un ringraziamento viene rivolto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Patrizia Reale alla Cooperativa Sociale Giglio per l’impegno e la collaborazione e a tutte le persone che contribuiscono, ogni giorno, a rendere questi servizi sempre più accoglienti e vicini alle esigenze della nostra comunità.

Un paese che guarda al futuro parte anche da qui: dai suoi bambini, dalle sue famiglie e dai servizi che sceglie di costruire per loro.