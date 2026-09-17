Deteneva animali in condizioni non idonee: denunciata 38enne di Mercogliano I controlli dei carabinieri ad Ospedaletto d'Alpinolo

I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, con il supporto specializzato del Servizio Veterinario dell’A.S.L. di Avellino, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria una 38enne incensurata, residente a Mercogliano.

A seguito di un controllo espletato all'interno di un terreno di proprietà della donna situato nel territorio comunale di Ospedaletto d'Alpinolo, i militari ed i medici veterinari hanno constatato la presenza di due ovini e un cane mantenuti all'interno di strutture precarie e del tutto inidonee a garantire le necessarie condizioni di benessere e tutela della salute degli animali.

All'esito delle verifiche, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro penale del cane, che è stato sottratto alla situazione di degrado ed affidato in custodia giudiziale presso un'idonea struttura individuata dal personale sanitario dell'A.S.L. Per quanto concerne i due ovini, in attesa dei risultati dei prelievi clinici effettuati per escludere la presenza di eventuali malattie infettive, sono stati temporaneamente affidati in custodia alla medesima proprietaria con precise prescrizioni.

La donna è stata deferita in stato di libertà per le fattispecie di reato connesse alla detenzione incompatibile ed al maltrattamento di animali.

Si precisa che la persona deferita è da ritenersi presunta innocente fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza irrevocabile