Al professore Cesare Gridelli il premio internazionale San Giovanni Paolo II Premiato per le cure di patologie polmonari con terapie innovative e gli studi clinici significativi

Importante riconoscimento al primario di onco-ematologia dell'ospedale Moscati, il professore Cesare Gridelli, che ha ricevuto a Roma il Premio Internazionale San Giovanni Paolo II.

La commissione del Premio ha ritenuto di insignire il professore Cesare Gridelli con le seguenti motivazioni :

Cesare Gridelli Oncologo Mondiale e Direttore del Dipartimento di Onco- Ematologia e della UOC Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera “ San Giuseppe Moscati” di Avellino si è distinto per le cure di patologie polmonari con terapie innovative e gli studi clinici più significativi per il tumore del polmone anche in stadio avanzato

Il Premio Internazionale San Giovanni Paolo II - presieduto dal dott. Nino Capobianco - è stato istituito per promuovere la conoscenza del pensiero e delle attività di San Giovanni Paolo II e della sua influenza sulla vita della Chiesa cattolica e su vari campi dell’attività umana, come quello culturale, sociale, politico o economico e viene assegnato ogni anno.

Il premio vede il patrocinio di Monsigonr Rino Fisichella.

“ È un riconoscimento – ha spiegato Nino Capobianco Presidente del Premio Internazionale San Giovanni Paolo II - che oggi è diventato di livello internazionale è dedicato al Santo Papa Giovanni Paolo II, che nei suoi anni di pontificato è stato portavoce in tutto il mondo del messaggio di pace. Il premio si rivolge a chi attraverso il suo lavoro e le sue opere contribuisce a rendere il mondo un posto più giusto e solidale”. “Per questo abbiamo chiesto di poter insignire del premio il dottore Cesare Gridelli”.

La cerimonia si è tenuta il 16 settembre 2026 presso la Struttura Ricettiva “ Grandangolo” in Viale del foro Italico a 501 Roma.