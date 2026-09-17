Droga e lampeggiante blu in casa: denunciato 44enne nell'avellinese I controlli dei carabinieri

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un 44enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

L'operazione è scattata a seguito di un blitz condotto presso l'abitazione dell'uomo nel comune di Roccabascerana. Durante la perquisizione domiciliare, i militari e l'unità cinofila hanno individuato e sottoposto a sequestro circa 9 grammi di sostanza stupefacente (tra hashish e marijuana), la somma contante di 145 euro in banconote di vario taglio, ritenuta verosimilmente provento dell'attività illecita, un lampeggiante di colore blu, perfettamente funzionante e del tutto analogo a quelli in dotazione alle Forze dell'Ordine.

Per il 44enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “possesso di segni distintivi contraffatti”.

Si precisa che l'indagato è da ritenersi presunto innocente fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza irrevocabile.