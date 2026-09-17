Avellino, uno stadio nel destino: Favilli riparte dal "Del Duca" In bianconero segnò i primi gol tra i professionisti, trampolino di lancio per la serie A

Allo stadio “Del Duca” di Ascoli, Andrea Favilli ha segnato i suoi primi gol nel calcio dei grandi. Accadde nella stagione 2016-2017 quando l’attaccante pisano, alla sua prima esperienza in serie B, siglò 8 reti in 30 partite. Le due stagioni vissute nelle Marche, tra l’altro, gli valsero la chiamata del Genoa e l’inizio dell’avventura in massima serie.

Sabato alle 19.30 Favilli, salvo imprevisti, tornerà al “Del Duca” con la voglia di dare un calcio alla sfortuna e trascinare l’Avellino come accaduto nel match interno contro il Vicenza. Il 29enne si è messo alle spalle il problema muscolare accusato a Modena e dovrebbe tornare a disposizione. Nesta, nonostante le tante alternative, lo attende, consapevole di ciò che il calciatore può dare ai biancoverdi. Il tecnico, intanto, dovrà fare a meno di Cancellotti, alle prese con una lesione muscolare al soleo. Al suo posto continuità per Missori, entrato bene a partita in corso contro il Palermo.