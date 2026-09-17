Avellino in lutto, è morto il vicecomandante della Municipale Mimmo Sullo Dolore e cordoglio in città e nella provincia per la morte improvvisa del vicecomandante

È venuto a mancare Domenico “Mimmo” Sullo, vice comandante della Polizia Municipale di Avellino e figura molto conosciuta anche nella provincia Irpina. Mimmo Sullo è venuto a mancare improvvisamente questa mattina . Un malore improvviso e fatale non gli ha lasciato scampo, aveva 66 anni. Comune di Avellino in lutto.

Dolore e cordoglio anche a Montoro

Mimmo Sullo ha infatti legato una parte importante della sua lunga carriera professionale a Montoro, dove ha ricoperto l'incarico di Comandante della Polizia Municipale, prima nel Comune di Montoro Superiore e successivamente nel Comune unificato di Montoro.

Una vita al servizio delle comunità

Una carriera trascorsa al servizio delle istituzioni e della pubblica amministrazione: dal Tribunale di Salerno al Comune di Fisciano, dalla Regione Campania a Montoro, fino al Comune di Avellino, dove dal 2018 ricopriva l'incarico di Vice Comandante della Polizia Municipale.