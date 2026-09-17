Busta con proiettile e minacce a Valditara: solidarietà della Lega irpina Maria Sabina Galasso: "Quanto accaduto è inaccettabile"

Arriva dalla Lega Irpina la solidarietà al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per quanto accaduto nelle ultime ore.



A esprimere la vicinanza del partito è la segretaria provinciale della Lega, Maria Sabina Galasso, che condanna l’episodio e manifesta il proprio sostegno al ministro e alla sua famiglia.

"Quanto accaduto al Ministro Valditara è inaccettabile e getta il nostro Paese in uno dei momenti più bui della storia che abbiamo attraversato», dichiara Galasso.



La segretaria della Lega Irpina aggiunge: "A lui, ai suoi cari, giunga la mia solidarietà e quella di tutta la Lega Irpina che rappresento".