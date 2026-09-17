Grottaminarda, beccato in casa con la droga: 50enne condannato a dieci mesi Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a quattro anni di reclusione

di Paola Iandolo

E' stato condannato a dieci mesi di reclusione M.B. cinquantenne residente a Grottaminarda. L'uomo difeso dall'avvocato Michele Ciruolo era stato accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. Il giudice del tribunale di Benevento, Graziamaria Monaco, lo anche condannato a 1500 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Mentre il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva invocato per l'uomo una condanna a quattro anni di reclusione. Tra trenta giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza. Nel frattempo il giudice ha dichiarato cessata l'efficacia della misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La ricostruzione

L'iomo era stato trovato con in possesso di circa 40 grammi di cocaina a metà dicembre del 2025. La sostanza stupefacente era stata rinvenuta- durante una perquisizione delle forze dell'ordine - occultata nella cucina della sua abitazione. Una piccola quantità di droga era stata nascosta perfino in una confezione di riso, riposta in un pensile e altri 0,130grammi in un piatto. Ad avviso degli inquirenti che effettuarono la perquisizione e il sequestro la droga era destinata alla vendita, per le modalità di custodia.