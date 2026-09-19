Ariano, Enrico è pronto a partire per gli Stati Uniti: siamo quasi al traguardo L'ultimo sforzo: "Aiutateci a chiudere il cerchio, la parte più importante deve ancora iniziare"

"Il Lyme Medical Center nel New Jersey lo sta già aspettando, non appena in possesso di tutta la documentazione Enrico Ceruolo verrà accolto in clinica. Qui la sua storia.

Siamo all'86%. Ma come vi dicevamo, ora inizia la seconda fase, anche più difficile della raccolta fondi". L'annuncio è stato dato da Marica Grande che sta seguendo con attenzione la vicenda.

Di cosa si tratta?

Stiamo lavorando a una documentazione medica molto particolare che deve garantire due cose:

1. Permettere ad Enrico di iniziare le cure presso il Lyme Medical Center nel New Jersey e poi di poter continuare in Italia, negli ospedali italiani, con gli stessi farmaci prescritti a Branchburg.

2. Permetterci di recuperare attraverso un rimborso da parte del SSN l'80% delle spese sostenute, per devolverle ad altre persone che hanno la stessa patologia e la stessa necessità.

Un gesto che trasforma l'aiuto per Enrico in un aiuto per tutti.

La clinica è pronta:

Lyme Medical Center NJ LLC - Branchburg, New Jersey 971 US HIGHWAY 202N, STE R, 08876

L'ultimo sforzo:

Mancano 8.000€ per arrivare a 60.000€. Aiutateci a chiudere il cerchio, la parte più importante deve ancora iniziare. Per lui sono scesi in campo associazioni e gente comune. Il grande cuori degli arianesi e non solo si è fatto sentire come sempre alla grande.

IBAN: IT43 T085 5375 6500 0100 0370 993 BCC di Flumeri

"Grazie a tutti, di cuore, continuerò a tenervi aggiornati. Scusate se non abbiamo aderito alle proposte di organizzare serate solidali, ma l’obiettivo è andare nel New Jersey e tornare senza sedia a rotelle, senza anti epilettici, senza corse in ospedale, una volta raggiunto festeggeremo tutti con Enrico!"