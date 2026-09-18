Avellino, inagibile e fatiscente: chiude il Cinema Teatro Partenio Il sindaco Nello Pizza ha firmato l'ordinanza di chiusura e l'esecuzione delle verifiche

di Paola Iandolo

Il sindaco Nello Pizza ha dichiarato il fabbricato del cineteatro Partenio inagibile. Ha ordinato ad horas l'avvio delle procedure per l'esecuzione dei lavori di ripristino nelle condizioni di normalità e di eliminazione dei potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità. Chiesta la verifica di stabilità delle strutture dell'intero edificio, con l'ausilio di un tecnico specializzato. Trascorsi i trenta giorni, scatterà anche la sanzione amministrativa.



L'avvio dei controlli

Tutto nasce dalla comunicazione pervenuta dal comando della Polizia Municipale con cui è stata trasmessa la corrispondenza intercorsa tra l'architetto Stanislao Pagnotta, responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Cineteatro Partenio e la ditta Pascale Iandolo sas esercente l'attività del cineteatro Partenio, dalla quale emerge uno stato di fatiscienza e degrado anche strutturale dell'edificio adibito ad attività di pubblico spettacolo. Dalla medesima segnalazione emerge la necessità di eseguire interventi strutturali urgenti di manutenzione, al fine, si legge nell'ordinanza, di ripristinare condizioni di sicura fruibilità della struttura con conseguente eliminazione di qualsiasi e pregiudizio imminente. L'edificio sarà inagibile e dunque chiuso fino all'avvenuta esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza.