Avellino, minore accusato di formazione neonazista: disposta l'archiviazione Le indagini hanno accertato che il minore non ha condiviso mai materiale suprematista

di Paola Iandolo

E' stato scagionato dall’accusa di arruolamento e addestramento con finalità terristiche anche internazionale. Per il giovane avellinese - che aveva anche subito una perquisizione domiciliare e informatica da parte della D.I.G.O.S. di Napoli su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli - è stata disposta l'archiviazione.

Le accuse

In particolare, al minorenne era contestato di essere membro di uno gruppo su una piattaforma social, attraverso il quale, secondo l’accusa, sarebbe avvenuta una campagna di arruolamento in una formazione neonazista che propagandava idee fondate sull’odio razziale e che forniva addestramento di tipo militare, nonché di essere membro di altri gruppi sempre sulla stessa piattaforma recettori di propaganda di formazioni terroristiche e di contenuti multimediali che denotavano un pericoloso interesse per gravissime manifestazioni di violenza.

Gli accertamenti sul cellulare

Le indagini e l’analisi dei contenuti del cellulare e del PC in possesso del minore, hanno dimostrato che l’indagato non avesse mai condiviso con altri materiale neonazista, suprematista o jihadista né è stato possibile accertare l’origine o la destinazione del materiale rinvenuto nel corso della perquisizione. Nel corso delle investigazioni, il minorenne, affiancato dal suo difensore, l’avvocato Stefano Vozella, si è pure sottoposto ad interrogatorio rendendo la propria versione dei fatti.

All’esito delle attività di investigazione, il pm del Tribunale per i minorenni di Napoli ha avanzato richiesta di archiviazione per insussistenza del fatto e il G.I.P., condividendo anche le ragioni della difesa, che hanno trovato conferma negli atti investigativi di natura tecnica, ha firmato il decreto di archiviazione.