Avellino: Faticanti e Moruzzi con l'Under 21, Martinelli con l'Under 20 Il portiere, l'esterno sinistro e il centrocampista saranno impegnati nella finestra Nazionali

È ufficiale la convocazione di Brando Moruzzi e Giacomo Faticanti per l'Italia Under 21, mentre a stretto giro sarà comunicata quella di Tommaso Martinelli con l'Italia Under 20: tre calciatori dell'Avellino saranno impegnati nella finestra Nazionali di settembre e ottobre. Nell'elenco dell'Under 21 c'è anche la conferma dell'ex portiere dell'Avellino, Giovanni Daffara e la prima convocazione per Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani. Spicca Niccolò Pisilli, che nello spirito di collaborazione anche con la Nazionale Maggiore, è stato inserito nella lista degli azzurrini. Per l'U-21 sono in programma Armenia-Italia il primo ottobre (ore 18.30) a Yerevan e Italia-Polonia il 5 ottobre (ore 18.15) a Pescara, mentre per l'U-20 ci sono Italia-Inghilterra (25 settembre ore 11.30), Germania-Italia (29 settembre ore 17.30) e Francia-Italia (3 ottobre ore 11).

I convocati dell'Under 21

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).