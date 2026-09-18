Ascoli-Avellino: predisposto il servizio di scorta per i tifosi irpini

L’US Avellino ha comunicato "che, in occasione della gara in programma allo stadio "Del Duca" di Ascoli Piceno, la Questura di Avellino ha predisposto un servizio di scorta e accompagnamento in sicurezza per i tifosi biancoverdi diretti al settore ospiti dell’impianto marchigiano. - si legge nella nota diffusa - Il concentramento dei tifosi è previsto alle ore 13:00 presso Piazzale degli Irpini, da dove partirà il servizio di accompagnamento predisposto dalle autorità competenti".
I dettagli
"La società invita tutti i sostenitori che prenderanno parte alla trasferta a rispettare scrupolosamente le indicazioni delle Forze dell’Ordine, al fine di garantire lo svolgimento del viaggio e l’arrivo allo stadio nelle migliori condizioni di sicurezza. L’US Avellino ringrazia la Questura di Avellino per l’organizzazione del servizio e auspica che la trasferta possa svolgersi all’insegna della passione e del massimo rispetto delle regole".