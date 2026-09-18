Ascoli-Avellino: predisposto il servizio di scorta per i tifosi irpini Alle 13 di domani, direzione stadio "Del Duca" di Ascoli Piceno

L’US Avellino ha comunicato "che, in occasione della gara in programma allo stadio "Del Duca" di Ascoli Piceno, la Questura di Avellino ha predisposto un servizio di scorta e accompagnamento in sicurezza per i tifosi biancoverdi diretti al settore ospiti dell’impianto marchigiano. - si legge nella nota diffusa - Il concentramento dei tifosi è previsto alle ore 13:00 presso Piazzale degli Irpini, da dove partirà il servizio di accompagnamento predisposto dalle autorità competenti".

I dettagli

"La società invita tutti i sostenitori che prenderanno parte alla trasferta a rispettare scrupolosamente le indicazioni delle Forze dell’Ordine, al fine di garantire lo svolgimento del viaggio e l’arrivo allo stadio nelle migliori condizioni di sicurezza. L’US Avellino ringrazia la Questura di Avellino per l’organizzazione del servizio e auspica che la trasferta possa svolgersi all’insegna della passione e del massimo rispetto delle regole".