Ariano: avviso pubblico ricognizione immobili privati non utilizzati

Il comune di Ariano Irpino ha pubblicato un avviso pubblico per la ricognizione straordinaria degli immobili privati non utilizzati e non produttivi di reddito, nell’ambito delle attività previste dal piano casa e della procedura straordinaria coordinata dal commissario straordinario presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’iniziativa è finalizzata a individuare immobili potenzialmente destinabili a interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, recupero del patrimonio edilizio e rigenerazione urbana.
Possono presentare una manifestazione di interesse i proprietari privati, i soggetti giuridici privati e i titolari di diritti reali sugli immobili.
La ricognizione riguarda, in particolare, gli immobili abbandonati, degradati, collabenti o suscettibili di recupero e riqualificazione, con particolare attenzione agli edifici ubicati nel Centro Storico e nel Rione Valle.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro le ore 14:00 del 23 settembre 2026, utilizzando esclusivamente il modello allegato all’avviso e corredandolo della documentazione richiesta.
La domanda potrà essere presentata: presso l’ufficio protocollo del comune di Ariano Irpino;
tramite pec all’indirizzo: protocollo.arianoirpino@asmepec.it.
L’amministrazione invita i proprietari e i soggetti interessati a consultare attentamente l’avviso pubblico e a partecipare alla ricognizione entro il termine previsto, contribuendo così alla conoscenza e alla possibile valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato della città.
L’avviso pubblico integrale e il modello di manifestazione di interesse sono disponibili in allegato alla presente comunicazione.