Ariano: avviso pubblico ricognizione immobili privati non utilizzati Ecco tutte le informazioni utili

Il comune di Ariano Irpino ha pubblicato un avviso pubblico per la ricognizione straordinaria degli immobili privati non utilizzati e non produttivi di reddito, nell’ambito delle attività previste dal piano casa e della procedura straordinaria coordinata dal commissario straordinario presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’iniziativa è finalizzata a individuare immobili potenzialmente destinabili a interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, recupero del patrimonio edilizio e rigenerazione urbana.

Possono presentare una manifestazione di interesse i proprietari privati, i soggetti giuridici privati e i titolari di diritti reali sugli immobili.

La ricognizione riguarda, in particolare, gli immobili abbandonati, degradati, collabenti o suscettibili di recupero e riqualificazione, con particolare attenzione agli edifici ubicati nel Centro Storico e nel Rione Valle.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro le ore 14:00 del 23 settembre 2026, utilizzando esclusivamente il modello allegato all’avviso e corredandolo della documentazione richiesta.

La domanda potrà essere presentata: presso l’ufficio protocollo del comune di Ariano Irpino;

tramite pec all’indirizzo: protocollo.arianoirpino@asmepec.it.

L’amministrazione invita i proprietari e i soggetti interessati a consultare attentamente l’avviso pubblico e a partecipare alla ricognizione entro il termine previsto, contribuendo così alla conoscenza e alla possibile valorizzazione del patrimonio immobiliare inutilizzato della città.

L’avviso pubblico integrale e il modello di manifestazione di interesse sono disponibili in allegato alla presente comunicazione.