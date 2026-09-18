Beccato con un borsone pieno di "oro rosso": 22enne denunciato Intervento dei Carabinieri a San Martino Valle Caudina

I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno deferito in stato di libertà per “ricettazione” alla competente Autorità Giudiziaria un 22enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso di un servizio perlustrativo, la pattuglia ha notato il giovane mentre camminava lungo una strada del paese portando al seguito un grosso e pesante borsone. L'atteggiamento insospettabile ha indotto i militari a procedere a un immediato controllo, attesi anche i precedenti del predetto.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire all'interno della sacca ben 11 chilogrammi di fili elettrici in rame, della cui provenienza il 22enne non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile.

L'intero quantitativo di materiale è stato sottoposto a sequestro penale, mentre sono tuttora in corso gli accertamenti per individuare la precisa origine dei cavi. Per il giovane è scattata la denuncia a piede libero per le fattispecie di reato riscontrate.

L’Arma dei Carabinieri conferma così la propria presenza costante sul territorio, a tutela della sicurezza e legalità.