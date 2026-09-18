Camminata Rosa, domenica la grande marcia: strade chiuse e divieti, ecco dove L'ordinanza del Comune di Avellino

Il Comune ha disposto modifiche alla viabilità in vista della Camminata Rosa, in programma il 20 settembre. L'ordinanza, firmata dal comandante della Polizia Municipale Michele Arvonio, istituisce il divieto di circolazione dalle 9 del giorno della manifestazione, limitatamente al passaggio del corteo, in via Ammaturo, via Perrottelli, viale Italia, corso Vittorio Emanuele, piazza Libertà, via Due Principati, via Barra, via Raimo e via Mazzini.

Enti coinvolti e motivazioni della misura

L'iniziativa arriva su istanza dell'Associazione Meridionale Donne Operate al Seno, che organizza la dodicesima edizione dell'evento. Il provvedimento richiama la necessità di tutelare la sicurezza pubblica e privata nell'area interessata dal corteo.

Dettagli dell'ordinanza sulla circolazione e sosta

Il testo dell'ordinanza prevede inoltre il divieto di sosta su ambo i lati di via Giuseppe Mazzini e via Vincenzo Barra, insieme al divieto di circolazione nelle stesse due strade, a partire dalle 8 dell’8 settembre e fino al termine della manifestazione.

Segnaletica e responsabilità degli agenti

Il Comando di Polizia Municipale ha disposto l'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, con cartelli di preavviso, obbligo, deviazione e transennamento dove necessario. L'esecuzione e la vigilanza sull'attuazione dell'ordinanza sono affidate agli agenti del Corpo e alla forza pubblica. Il provvedimento revoca ogni disposizione precedente sulla stessa materia ed è esecutivo dal momento della pubblicazione all'Albo pretorio.