Monteforte Irpino, espulso dall'Italia 31enne marocchino più volte denunciato Il provvedimento di legge

Un trentunenne marocchino irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per furto, danneggiamento aggravato, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, ubriachezza in luogo pubblico e' stato espulso dall'Italia e accompagnato all'aeroporto di Roma Fiumicino, da dove, scortato da poliziotti, ha raggiunto in nottata Casablanca.

L'espulsione

L'espulsione e' arrivata nella giornata di ieri, dopo la convalida del trattenimento emessa dal Giudice di Pace. Il 31enne aveva richiesto la protezione internazionale, poi rigettata dalla competente Commissione territoriale di Caserta su informativa dell'ufficio immigrazione della questura di Avellino.

Il permesso di soggiorno

E' seguito il diniego del permesso di soggiorno del Questore di Avellino e i successivi provvedimenti di espulsione e accompagnamento immediato alla frontiera. L'uomo era stato rintracciato e fermato lo scorso 16 settembre nel Comune di Monteforte Irpino (AV).

I reati gravi

Negli ultimi tempi il 31 enne aveva piu' volte violato in modo grave la legge, tanto da indurre il sindaco di Monteforte Irpino a un incontro con il prefetto, che lo aveva rassicurato sull'attenzione con cui le forze dell'ordine stavano seguendo il caso.