Ascoli-Avellino, i convocati: Favilli in gruppo I calciatori a disposizione di Nesta per la gara in programma domani (ore 19.30)

Andrea Favilli è nell'elenco dei convocati diramato da Alessandro Nesta per la sfida Ascoli-Avellino, in programma domani (ore 19) al "Del Duca". L'attaccante toscano torna in gruppo. Out Tommaso Cancellotti, Lorenco Simic e il lungodegente Daniel Fila.

I calciatori a disposizione

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 5 Di Bitonto, 6 Palmiero, 7 Pandolfi, 8 Di Maggio, 9 Cheddira, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 20 Palumbo, 22 Sassi, 23 Venturi, 24 Sounas, 27 Moruzzi, 30 Adamo, 39 Besaggio, 50 Martinelli, 56 Enrici, 77 Di Paolo, 99 Favilli.

Il report biancoverde

"Tommaso Cancellotti è alle prese con una lesione miotendinea al soleo mediale di sinistra. Daniel Fila è alle prese con una lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra. Lorenco Simic è alle prese con una lesione di media entità a carico del muscolo soleo di sinistro".