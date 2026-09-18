Scandone Avellino ko nel test contro la Cestistica San Severo (73-79) Coach Dell'Imperio: "Da lunedì testa all'esordio in campionato contro la Virtus Roma"

Finale di 73-79 con la vittoria della Cestistica San Severo sulla Scandone Avellino nell'ultimo test della preseason 2026. Il coach dei biancoverdi, Dell'Imperio, non ha impiegato Jackson, in gruppo solo da pochi giorni, e ha gestito il minutaggio di Vecerina e Voltolini.

"Consapevoli che ci sia ancora tanto da fare"

"È stato un buon test per lunghi tratti della partita. - ha spiegato il tecnico della Scandone - Dobbiamo ancora acquisire il giusto ritmo gara e portare tutti i componenti del gruppo alla migliore condizione. Anche oggi abbiamo dovuto gestire il minutaggio di Vecerina e Voltolini, mentre abbiamo preferito non utilizzare Jackson, arrivato soltanto da pochi giorni. La squadra ha mostrato buone cose, soprattutto quando è riuscita ad alzare l’intensità nella propria metà campo e a sviluppare con maggiore fluidità il nostro gioco offensivo. Ci prendiamo le indicazioni positive emerse da questa partita, consapevoli che ci sia ancora molto da lavorare in palestra. Da lunedì concentreremo tutte le nostre energie sulla preparazione dell’esordio in campionato contro la Virtus Roma".

Il tabellino dei biancoverdi

Scandone: Verazzo 10, Vecerina 15, Frattoni 14, Vedovato 2, Voltolini 8, Farias 7; Donda 5, Stefanini 10, A. Carullo, C. Carullo 2, De Blasio. All. Dell'Imperio