"Rumori nelle mura, cibo rosicchiato: tra topi e blatte qui è un inferno" La rabbia dei residenti di via Di Capua ad Avellino. Oggi Asl, ditta e comune sul posto

Topi e blatte, sos degrado in via Di Capua ad Avellino. La rabbia dei residenti sale e le segnalazioni si sprecano nelle case popolari, di competenza del comune di Avellino. Ieri l'intervento e appello dei sindacati. La narrazione dei residenti è chiara: "Qui si vive un inferno - spiegano - . Sono prefabbricati costruiti per gestire l'emergenza del terremoto del 1980 che ora sono diventati fatiscenti e cadenti. Per noi sono diventate bare di amianto, degrado e abbandono. Siamo esasperati. Ci entrano i topi in casa, li sentiamo di notte che si muovono tra le mura, nelle intercapedini. Oggi sono venuti i tecnici di Asl Comune e ditta e ci auguriamo si risolva questo dramma. ".

L'intervento

"Oggi dopo le segnalazioni sulle condizioni igienico-sanitarie dei prefabbricati di via Leonardo Di Capua (Fabbricato Borriello) ad Avellino, l’Asl Avellino, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, è prontamente intervenuta lo scorso 22 settembre per una verifica ispettiva con i tecnici della prevenzione del Servizio di Igiene e sanità pubblica, a cui è seguito un nuovo sopralluogo nella giornata di oggi. Nel corso dell’ispezione, nell’area attenzionata, attualmente interessata da un cantiere per interventi di riqualificazione urbana e regolamentazione delle acque meteoriche, è stata riscontrata la presenza di cumuli di materiale accatastato, sia al piano garage sia nelle pertinenze esterne. Questa condizione, potenzialmente attrattiva per vettori biologici (topi e insetti su tutti), rappresenta un rischio per la salute pubblica e l'igiene del territorio e pertanto è stata richiesta una celere rimozione dei materiali e degli scarti edili accumulati, unitamente alla messa in sicurezza igienica dell'intera area di cantiere - fanno sapere dall'Asl -.

L'ispezione e il servizio

Per quanto di sua competenza, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica ha già provveduto ad allertare la ditta concessionaria per pianificare un intervento straordinario di posizionamento di esche topicide lungo l'intero perimetro interessato, già previsto per le aree a maggiore criticità.

Piani di derattizzazione

L’Azienda Sanitaria Locale, infatti, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, ha già svolto nei mesi scorsi una serie articolata di interventi di derattizzazione e disinfestazione presso i comuni della provincia di Avellino, prevedendo, laddove si riscontrino situazioni critiche, ulteriori interventi mirati, volti a garantire la tutela della salute pubblica. Si sottolinea, infine, che per garantire la reale efficacia dei trattamenti di derattizzazione è imprescindibile una corretta e costante gestione dell'igiene urbana e della pulizia dei luoghi.