Avellino: riecco Palmiero e Favilli. Faticanti: due gol nel test con l'Under 21 Si accelera al Partenio-Lombardi. Il centrocampista è andato a segno nel 15-0 sull'Empoli Primavera

Ritmi serrati nonostante la pausa Nazionali, tanto lavoro con la palla per l'Avellino negli allenamenti a porte aperte al "Partenio-Lombardi" e riecco in gruppo Luca Palmiero e Andrea Favilli. Nella ricerca della miglior condizione, il centrocampista e l'attaccante ha sviluppato la seduta mattutina in compagnia dei compagni di squadra. Nel frattempo, Giacomo Faticanti ha realizzato due gol nel test vinto dall'Italia Under 21 contro l'Empoli Primavera: il centrocampista dei lupi è andato a segno al 55' con un recupero alto e poi al minuto 88 nel 15-0 contro l'under dei toscani nel ritiro di Tirrenia.

Spazio minimo nei primi 5 turni di campionato

Pochi minuti nell’avvio stagionale, ma convocato dall’Italia Under 21: Faticanti vive una fase particolare con l’unica presenza in campionato nel finale di Avellino-Vicenza. Alessandro Nesta, nella conferenza pre-gara verso Ascoli, ha ribadito la centralità futura nelle rotazioni con la garanzia di minutaggio lungo la stagione. Attesa per la svolta alla ripresa del campionato per Faticanti: il centrocampista è nell'U21 azzurra in compagnia di Brando Moruzzi che, invece, in questo avvio stagionale, è stato abile nel rilanciarsi in modo deciso dopo l’esordio negativo con l’Arezzo.