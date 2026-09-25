Lavori sul cavalcavia: Variante Est in tilt ad Avellino Gli interventi sulla Provinciale 24 andranno avanti fino a fino novembre

Avellino, traffico e disagi nella periferia Sud del capoluogo. I lavori di manutenzione ordinaria scatenano i disagi sull'arteria a intensa percorrenza.

Variante Est di Avellino in tilt: lunghe code per l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria sul cavalcavia della strada provinciale 24.

Il senso unico alternato regolato da un impianto semaforico nel tratto della statale 7bis sottostante l'infrastruttura, resterà in vigore fino alla fine di novembre. e scatta la protesta di automobilisti e pendolari costretti a rallentamenti e attese per percorrere il percorso di in auto .