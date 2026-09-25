Nas, irregolare il 61% delle attività controllate in tre province della Campania Blitz e verifiche anche ad Avellino

Più di sei attività su dieci controllate dai carabinieri del Nas di Salerno durante la stagione estiva sono risultate non conformi. Su 181 ispezioni eseguite nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, infatti, 112 hanno evidenziato irregolarità, pari al 61%. Ventisette le attività sospese immediatamente, tra stabilimenti balneari, ristoranti, agriturismi, gelaterie, pub e supermercati, per un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro. Tra le principali criticità riscontrate, la presenza di insetti infestanti, sporco e muffa, carenze manutentive, distacchi di intonaco e l'utilizzo di locali non autorizzati. I controlli hanno inoltre portato al sequestro di 8,5 quintali di alimenti, tra carne, pesce e molluschi, lattiero-caseari e prodotti dolciari e da forno. Complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 120mila euro, mentre sono state impartite decine di prescrizioni e diffide per eliminare le violazioni igienico-sanitarie di minore gravità.