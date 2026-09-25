Francesca Albanese, Livia Grasso e Miriam Surro: Ariano orgoglio nel mondo Tre donne del tricolle che stanno facendo parlare di se a livello internazionale

"Tre donne originarie di Ariano Irpino, stanno facendo parlare di loro,cin questi giorni, nel mondo".

La relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha ricevuto di recente la cittadinanza onoraria dal Comune di Marzabotto, teatro dell’eccidio nazista del 1944. A conferire il riconoscimento è stata la sindaca Valentina Cuppi.

Ne parla con orgoglio il presidente di Confcommercio Ariano Valle Ufita, Nicola Grasso

Miriam Surro, di Ariano Irpino, ingegnera informatica e cofondatrice di MiDo, ha portato l’esperienza dell’azienda sul palco della The Things Conference 2026 di Amsterdam. Nel panel Women in Internt of Things ha raccontato il suo percorso e sottolineato la necessità di rendere sempre più normale la presenza delle donne nella tecnologia e nei ruoli di responsabilità.

Livia Grasso si candida dopo 5 anni ad essere rieletta nel prestigioso Comites di Londra. Nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza nel volontariato, anche all’estero, sviluppando una forte attenzione ai bisogni delle persone e all’importanza di costruire comunità inclusive e solidali.

Nativa di Ariano Irpino, vive in Inghilterra dal 2010 dove si è laureata in International Relation and Bussines studies, per poi conseguire il master in European Politics and Diplomacy

