Francesca Albanese, Livia Grasso e Miriam Surro: Ariano orgoglio nel mondo

Tre donne del tricolle che stanno facendo parlare di se a livello internazionale

francesca albanese livia grasso e miriam surro ariano orgoglio nel mondo

Orgoglio arianese nel mondo

Ariano Irpino.  

"Tre donne originarie di Ariano Irpino, stanno facendo parlare di loro,cin questi giorni, nel mondo".

La relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha ricevuto di recente la cittadinanza onoraria dal Comune di Marzabotto, teatro dell’eccidio nazista del 1944. A conferire il riconoscimento è stata la sindaca Valentina Cuppi.

Ne parla con orgoglio il presidente di Confcommercio Ariano Valle Ufita, Nicola Grasso

Miriam Surro, di Ariano Irpino, ingegnera informatica e cofondatrice di MiDo, ha portato l’esperienza dell’azienda sul palco della The Things Conference 2026 di Amsterdam. Nel panel Women in Internt of Things ha raccontato il suo percorso e sottolineato la necessità di rendere sempre più normale la presenza delle donne nella tecnologia e nei ruoli di responsabilità.

Livia Grasso si candida dopo 5 anni ad essere rieletta nel prestigioso Comites di Londra. Nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza nel volontariato, anche all’estero, sviluppando una forte attenzione ai bisogni delle persone e all’importanza di costruire comunità inclusive e solidali.
Nativa di Ariano Irpino, vive in Inghilterra dal 2010 dove si è laureata in International Relation and Bussines studies, per poi conseguire il master in European Politics and Diplomacy
 

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