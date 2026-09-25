Brucia foglie e vegetali nel suo noccioleto: denunciato a Montoro Le attività condotte dai militari del Nucleo Forestale di Forino

Proseguono i controlli dei Carabinieri per prevenire gli incendi boschivi nel periodo di massima pericolosità. Una persona è stata deferita per l’abbruciamento di residui vegetali provenienti dalla pulizia dei fondi agricoli. Le attività condotte dai militari del Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, sono finalizzate a contrastare i comportamenti che possono determinare l’innesco e la propagazione di incendi boschivi.

Nel corso di mirati servizi, predisposti in considerazione dell’attuale periodo di massima pericolosità, i militari hanno accertato, nel territorio comunale di Montoro, la presenza di una persona intenta ad effettuare l’abbruciamento di residui vegetali derivanti dalla pulizia di fondi agricoli coltivati a noccioleto. Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per gestione illecita di rifiuti tramite l’abbruciamento.

I Carabinieri rinnovano l’invito alla cittadinanza e, in particolare, agli operatori agricoli, a non effettuare abbruciamenti in violazione delle disposizioni vigenti e ad adottare ogni necessaria cautela nello svolgimento delle attività agricole. Il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Campania, continua fino al 30 settembre 2026, pertanto i Carabinieri continueranno a vigilare sul territorio al fine di contrastare comportamenti illeciti.