La sfida della cardiologia: le novità su diagnosi e terapie, focus in Irpinia Congresso scientifico il 30 settembre al Belsito Hotel con il professore Francesco Melillo

La cardiologia oggi è pronta a nuove sfide grazie a tecnologie all'avanguardia che consentono al medico di individuare per tempo patologie importanti. Di questo si discuterà il 30 settembre a partire dalle 15 al Belsito Hotel nel convegno scientifico sul tema “Focus su ipertrofia ventricolare sinistra: dalla diagnosi alla terapia”.

L'ipertrofia ventricolare sinistra – spiegano gli esperti - rappresenta una sfida diagnostica e terapeutica rilevante nella pratica cardiologica contemporanea.

Oggi si parla molto dello scompenso cardiaco spesso associato all'insufficienza renale cronica perché c'è una stretta correlazione tra il cuore e il rene. E la sfida oggi è assicurare una diagnosi precoce e puntare su una terapia personalizzata.

Cosa è cambiato con le nuove tecnologie per la diagnosi

Negli ultimi anni, l'armamentario diagnostico si è arricchito di strumenti che permettono una caratterizzazione sempre più precisa basata sull'imaging multimodale, i biomarcatori e l’analisi genetica. Parallelamente, l'orizzonte terapeutico si è trasformato con l'avvento di trattamenti mirati come le terapie stabilizzanti per l'amiloidosi da transtiretina e gli inibitori della miosina cardiaca per la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva. Inoltre l’impiego precoce degli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2i) ha dimostrato bene ci prognostici e di protezione cardio renale nei pazienti con HFpEF e nefropatia cronica.

“Questo congresso – spiegano i promotori con il direttore scientifico il dottore Francesco Melillo - nasce dalla consapevolezza che una diagnosi tempestiva e accurata modifica radicalmente la traiettoria clinica del paziente. L'obiettivo è fornire ai partecipanti un approccio sistematico al paziente con ipertrofia ventricolare sinistra, integrando le più recenti evidenze scientifiche con l'esperienza clinica, per trasformare la complessità diagnostica in un percorso strutturato e le nuove opzioni terapeutiche in benefici concreti per i pazienti”.

Tutti gli interventi previsti nel programma dei lavori

13.30 Registrazione partecipanti 14.30

Presentazione

Dr. M. Agrusta, Dr. F. Melillo, Dr. G. Mottola

14.50 Saluti della direzione Dr. A. Merlino, Dr. A. Rainone

I SESSIONE

Moderatori: Dr. M. Agrusta, Dr. G. Mottola

15.00 Amiloidosi cardiaca Dr. G. Palmiero

15.15 Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva Dr.ssa F. Verrillo

15.30 Malattia di Fabry Dr.ssa R. Benvenga

15.45 Marker di rischio cardio-nefro-metabolico nello HFpEF Dr. C. Formisano

16.15 – 16.30 Discussione

II SESSIONE

Moderatori: Dr. L. Amato, Prof. P. Mone, Dr.ssa P. Tesorio

16.30 Ecocardiografia avanzata transtoracica ed eco transesofageo Dr. F. Melillo 16.45 Ruolo della risonanza magnetica cardiaca Dr.ssa F. Frecentese, Dr. G. Spidalieri

17.00 17.15 Imaging dal real world Dr. D. Fabiani, Dr. C. Formisano, Dr. P. Oro Ruolo della genetica Dr.ssa V. Novelli

17.30 – 17.45 Coffee Break

III SESSIONE

Moderatori: Dr. C. Labriola, Dr. T. Tesorio

17.45 Inibitori della miosina cardiaca Dr.ssa F. Verrillo

18.00 Terapia dell’amiloidosi ATTR Dr. G. Palmiero

18.15 Prevenire lo scompenso attraverso la diagnosi precoce di IRC: gli SGLT2-i Dr. A. Santoro

18.30 Terapia chirurgica dell’HCM Dr. C. Zebele

18.45 Difficile stratifi cazione del rischio aritmico nel fenotipo ipertrofico Dr. F. Solimene

19.30 – 19.45 Questionario di apprendimento