Esordio vincente per l'Avellino Basket: battuta Vigevano 87-69 Punteggio di 55-26 all'intervallo, 31 punti di Francis nella prima gara del campionato di Serie A2

Corre nel primo quarto, allunga ulteriormente nel secondo periodo e gestisce la ripresa: l'Halley Campania Avellino Basket ha battuto l'Elachem Vigevano con il risutlato di 87-69 nella prima giornata del campionato di Serie A2. Parziali di 29-10, 26-16, 14-23 e 18-20 con 55-26 all'intervallo e con un secondo tempo di puro controllo per la squadra di coach Di Carlo. Sono 31 i punti di Francis con la doppia cifra per Mollura e Fresno. Minuti anche per Owens, recuperato lungo la preseason.

Il tabellino

LNP Serie A2

Prima Giornata

Halley Campania Avellino Basket - Elachem Vigevano 87-69

Parziali: 29-10, 26-16, 14-23, 18-20

Avellino: Blake Francis 31 (4/9, 5/8), Marco Mollura 11 (1/2, 3/7), Lucas Fresno 11 (1/1, 1/3), Luca Campogrande 8 (1/1, 2/3), Gianluca Della Rosa 6 (0/0, 2/4), Mattia Palumbo 5 (1/1, 1/2), Michele Serpilli 5 (1/1, 1/2), Tariq Owens 5 (0/2, 1/1), Giacomo Dell'Agnello 4 (1/1, 0/0), Andrea Zerini 1, Emidio Zuccardi (0/0, 0/1), Leonardo Spagnoli

Vigevano: Isaiah Brickner 18 (2/8, 4/6), Riccardo Crestan 14 (1/2, 4/7), Filippo Gallo 12 (2/6, 2/3), Edoardo Tiberti 10 (2/5, 2/5), Charles Atamah 9 (3/4, 1/1), Valerio Cucchiaro 3 (0/1, 1/1), Francesco Reggiani 3 (0/0, 1/2), Alfredo Boglio (0/3, 0/2), Nicola Fantoma (0/0, 0/2), Denice Obase