Open week, controlli gratuiti alle donne alla clinica Montevergine Anche la casa di cura di Mercogliano aderisce alla settimana del cuore del network “Bollino rosa”

Anche la casa di cura Montevergine di Mercogliano aderisce alla campagna di prevenzione cardiovascolare “Open week” nella settimana del cuore. Fino al 2 ottobre 2026 la clinica irpina, che fa parte del network Bollino Rosa, offrirà gratuitamente solo alle donne visite specialistiche, esami diagnostici, colloqui e attività informative dedicate alla salute del cuore.

L’edizione di quest’anno pone particolare attenzione alle cardiomiopatie, malattie che possono manifestarsi con sintomi diversi e causare conseguenze anche molto gravi e che una diagnosi precoce può aiutare a riconoscere tempestivamente.

La casa di cura Montevergine a partire da domani e fino a venerdì effettuerà visite ed ecg completamente gratuiti ma solo alle pazienti donne. Si tratta di una ulteriore iniziativa che confermano la clinica Montevergine e il gruppo GVM care e Research come punto di riferimento regionale per la cura e la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Anche solo dalla lettura di un elettrocardiogramma si può arrivare a scoprire i segnali di una possibile patologia cardiaca. Una iniziativa meritoria perché consente anche alle persone indigenti di potersi sottoporre gratuitamente ad esami diagnostici specifici.

E' possibile prenotare visita ed esami telefonando al numero 0825.705616. Ulteriori informazioni su i profili facebook e instagram della clinica Montevergine.