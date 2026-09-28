Avellino, il convegno "le responsabilità professionali e disciplinare" Il convegno si terrà il 12 ottobre alle 15.30 nell'Aula Magna del Tribunale di Avellino

di Paola Iandolo

"La professione sotto accusa: come prevenire e gestire la responsabilità professionale e disciplinare" questo il titolo del convegno che si terrà lunedì 12 ottobre alle ore 15.30 nell'Aula Magna del Tribunale di Avellino. I saluti istituzionali sono affidati al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino l'avvocato Fabio Benigni e all'avvocato Benedetto Vittorio De Maio, presidente del Collegio dei Probiviri della Camera Penale Irpina.

I lavori

Ad introdurre i lavori e a moderare l'evento, l'avvocato Stefania Macchia, componente del comitato scientifico della Scuola Territoriale di Formazione Professionale. I relatori sono gli avvocati Biancamaria D'Agostino consigliera nazionale forense, Paola Carello consigliera nazionale forense, Costantino Sabatino segretario della Camera Penale Irpina e Angelo Leone presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli.