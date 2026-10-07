Silenzo, preghiere e lutto cittadino: Forino saluta Giovanna e il suo piccolo Domani proclamato il lutto cittadino dal sindaco Olvieri

Giovanna Lo Chiatto, 32 anni, e il figlio Francesco, morto nel grembo materno al nono mese di gravidanza, saranno salutati per l’ultima volta giovedì 8 ottobre alle 10, nella Chiesa Madre di Celzi di Forino (Avellino). In occasione dei funerali, il sindaco di Forino Antonio Olivieri, con Ordinanza Sindacale n. 61 del 07.10.2026, ha proclamato il lutto cittadino.

Per l’intera giornata bandiere a mezz’asta presso la sede municipale e gli edifici pubblici comunali; sospensione delle manifestazioni pubbliche e degli eventi di intrattenimento; presenza del Gonfalone del Comune di Forino durante le esequie.

La cittadinanza è invitata a partecipare al lutto attraverso forme di raccoglimento e rispetto.

Le attività commerciali, gli esercizi pubblici, le attività artigianali e produttive, le associazioni e le realtà del territorio sono invitate a sospendere volontariamente le proprie attività dalle ore 10:00 alle ore 12:00, in concomitanza con la celebrazione delle esequie.