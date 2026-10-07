Operata al seno a 99 anni: "Mai rinunciare alle cure, il tumore non ha età" Avellino, intervento record al Moscati del dottore Iannace. La storia della signora Angelina Stella

Intervento record al Moscati di Avellino, dove la signora Angelina Stella è stata operata di tumore al seno a 99 anni.. Un tumore che, malgrado l'età, rischiava di progredire e andava rimosso. Il responso è stato che avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento, cosa che la quasi centenaria di Avellino Angelina Stella ha sostenuto con successo e stamane è potuta anche tornare a casa sua.

Operarsi a quasi cento anni è possibile

Operarsi a quasi cento anni è dunque possibile, soprattutto se alle spalle si hanno percorsi ospedalieri efficienti, sicuri e personalizzati. Il primario della breast unit dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, Carlo Iannace spiega: «Non accade spesso di trovarsi di fronte a una donna 99enne determinata e pronta ad affrontare un percorso diagnostico-terapeutico per carcinoma. Considerate le ottime condizioni generali della paziente, lucida e vigile, abbiamo deciso di procedere all'intervento, condotto senza alcuna complicanza. Questa mattina serena e con un recupero sorprendentemente rapido la signora Stella ha lasciato l'ospedale. Sarà lei la nostra stella polare della prevenzione. Sarà il simbolo di come e quanto si debba sempre combattere e soprattutto di come la prevenzione e i controlli debbano essere fatti per tutta la vita».

Iannace: Angelina sarà la Stella polare della prevenzione

"Perché il tumore non ha età - spiega Angelina -. La mia storia lo dimostra. Toccandomi avevo sentito questo nodulo, una pallina. Inizialmente non mi ero allarmata. Poi ho deciso di effettuare ogni accertamento - spiega la signora Angelina -. Certo, non è stato semplice. Ma la mia indecisione è durata davvero poco. Ho deciso di procedere e di farmi operare e oggi finalmente sono tornata a casa e mi sento felice di essere in ottime mani e di aver superato questo momento".

" Questo caso dimostra che l’età anagrafica, da sola, non deve diventare una barriera: quando esistono competenza, coordinamento e una struttura di livello nazionale, è possibile offrire cure di qualità anche ai pazienti più fragili e longevi. Un risultato che ci rende orgogliosi e che rappresenta al meglio la missione del nostro ospedale». Spiega Iannace.

"Mai rinunciare alle cure, il tumore non ha età" piega Iannace -. E' stata una sfida clinica straordinaria, e siamo felici per la paziente"