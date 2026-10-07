Operata al seno a 99 anni: "Mai rinunciare alle cure, il tumore non ha età"

Intervento record al Moscati di Avellino, dove la signora Angelina Stella è stata operata di tumore al seno a 99 anni.. Un tumore che, malgrado l'età, rischiava di progredire e andava rimosso. Il responso è stato che avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento, cosa che la quasi centenaria di Avellino Angelina Stella ha sostenuto con successo e stamane è potuta anche tornare a casa sua.
Operarsi a quasi cento anni è possibile
Operarsi a quasi cento anni è dunque possibile, soprattutto se alle spalle si hanno percorsi ospedalieri efficienti, sicuri e personalizzati. Il primario della breast unit dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, Carlo Iannace spiega: «Non accade spesso di trovarsi di fronte a una donna 99enne determinata e pronta ad affrontare un percorso diagnostico-terapeutico per carcinoma. Considerate le ottime condizioni generali della paziente, lucida e vigile, abbiamo deciso di procedere all'intervento, condotto senza alcuna complicanza. Questa mattina serena e con un recupero sorprendentemente rapido la signora Stella ha lasciato l'ospedale. Sarà lei la nostra stella polare della prevenzione. Sarà il simbolo di come e quanto si debba sempre combattere e soprattutto di come la prevenzione e i controlli debbano essere fatti per tutta la vita».
Iannace: Angelina sarà la Stella polare della prevenzione
"Perché il tumore non ha età - spiega Angelina -. La mia storia lo dimostra. Toccandomi avevo sentito questo nodulo, una pallina. Inizialmente non mi ero allarmata. Poi ho deciso di effettuare ogni accertamento - spiega la signora Angelina -. Certo, non è stato semplice. Ma la mia indecisione è durata davvero poco. Ho deciso di procedere e di farmi operare e oggi finalmente sono tornata a casa e mi sento felice di essere in ottime mani e di aver superato questo momento".
" Questo caso dimostra che l’età anagrafica, da sola, non deve diventare una barriera: quando esistono competenza, coordinamento e una struttura di livello nazionale, è possibile offrire cure di qualità anche ai pazienti più fragili e longevi. Un risultato che ci rende orgogliosi e che rappresenta al meglio la missione del nostro ospedale». Spiega Iannace.
"Mai rinunciare alle cure, il tumore non ha età" piega Iannace -. E' stata una sfida clinica straordinaria, e siamo felici per la paziente"